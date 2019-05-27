مانشستر يونايتد يحدد سعر مدافعه

حددت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المقابل المادي الذي تطلبه لبيع الأرجنتيني ماركوس روخو، قلب دفاع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ولم يستفد يونايتد كثيرا من روخو الذي انضم للفريق عام 2014 قادما من بنفيكا البرتغالي، بسبب تعدد إصاباته وغيابه لفترات طويلة.



وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن إدارة يونايتد حددت 6 ملايين جنيه إسترليني لرحيل اللاعب بعد أن شارك في 6 مباريات فقط مع الفريق الموسم الماضي.



وأضافت الصحيفة أن اللاعب يسعى للعودة لمسقط رأسه واللعب بالدوري الأرجننتيني، لكن العقبة التي تواجهه هي راتبه المرتفع والبالغ 110 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيا.



وكشف المصدر عن أن الأقرب لمستقبل اللاعب هو انتقاله لأحد الأندية الإسبانية أو الإيطالية، التي قد تكون مستعدة للمغامرة بضمه.



وكان روخو (29 عامًا) انضم ليونايتد مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، ويجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.