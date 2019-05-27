العين الإماراتى يحسم مستقبل جاريدو خلال ساعات

سيحسم نادي العين الإماراتي، موقف مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، خلال الساعات المقبلة، سواء بتمديد عقده مع الفريق أو إنهاء مسيرته التدريبية مع الزعيم.



وستشهد الساعات القليلة المقبلة مفاوضات بين إدارة النادي ووكيل أعمال الإسباني جاريدو، من أجل حسم مستقبله مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.



وأكد مصدر، وصول وكيل أعمال المدرب الإسباني لدولة الإمارات من أجل إنهاء المفاوضات مع إدارة النادي.



وينتهي عقد جاريديو مع نادي العين الإماراتي يوم 30 يونيو المقبل، مما يدفع الإدارة إلى عقد هذا الاجتماع العاجل مع وكيل أعماله، من أجل توضيح جميع الأمور بشأن مستقبله مع الزعيم العيناوي.



يذكر أن نادي العين خسر المباراة الأخيرة من عمر مسابقة دوري الخليج العربي أمام الوحدة بنتيجة "1-0"، ليحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة والمؤهل للملحق الآسيوي بالموسم المقبل.