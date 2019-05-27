القاهرة : الإثنين 27 مايو 2019
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الثقافة
الإثنين 27/مايو/2019 - 01:16 ص

الليلة.. التنورة بقبة الغورى وأسرار الجمال بالسحيمى

الليلة.. التنورة
نضال ممدوح
dostor.org/2644566

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين٬ حفل للفنانة أسرار الجمال وفرقتها الموسيقية ببيت السحيمي بشارع المعز، وذلك ضمن البرنامج الثقافى والفنى الذى ينظمه الصندوق بمراكز الإبداع التابعة له خلال شهر رمضان.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الفنانة منها "تأشيرة"، "تخسر كده"، "لسه الأحلام كتير"، "ما تحاولش تقنعنى" كلمات محمد محمد، ألحان إيهاب عز الدين، "القلب يعشق كل جميل"، "يا مسافر وحدك"، "الدنيا ريشة فى هوا"، "لامونى اللى غاروا منى"، "القريب منك بعيد"، بالإضافة لريمكس "أم كلثوم"، ولأول مرة دعاء "أستغفر الله العظيم".

وبمركز الهناجر للفنون "قاعة السينما" بساحة الأوبرا، تستمر عروض "ملتقى رؤية لسينما الشباب"، وتستمر العروض الأسبوعية لفرقة التنورة التراثية بمركز إبداع قبة الغورى خلف الجامع الأزهر.

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