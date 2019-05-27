تصعيد حوثى بالحديدة.. والجيش اليمنى يتقدم فى تعز والضالع

صعّدت مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الأحد، عملياتها العسكرية بشكل غير مسبوق في محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك بعد أيام من الانسحاب المزعوم من موانئ الحديدة، فيما شهدت محافظات تعز والضالع والبيضاء عمليات نوعية للجيش اليمني ضد المليشيا المدعومة من إيران.



وكشف متحدث قوات العمالقة بالجيش اليمني، مأمون المهجمي، أن مليشيا الحوثي حشدت مليشيات عسكرية واستقدمت المسحلين إلى جميع مواقعها في محاور الاشتباك بالحديدة.



وقال في بيان صحفي، لرصد آخر الانتهاكات الحوثية، بعد إعلان المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بدء الحوثيين انسحابًا أحاديًا، إن المليشيا دفعت من مناطق المحافظة غير المحررة إلى الخطوط الأمامية بالريف الجنوبي بتعزيزات عسكرية هي الأكبر منذ سريان الهدنة، وتضمنت أسلحة ثقيلة وآليات عسكرية.



وتوزعت تلك المجموعات الآليات القتالية في محاور "الجبلية" و"حيس" والتحتيا" و"الدريهمي" من الريف الجنوبي للحديدة، لا سيما ما نصبته من أسلحة في المواقع الشرقية والشمالية لبلدة الجبلية وفي الشرقية والجنوبية لمدينة التحيتا، وفق المهجمي.