الليلة.. مناقشة كتاب "قلت له" بجزويت الإسكندرية

تعقد بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ ندوة لمناقشة المجموعتين القصصيتين: "قلت له" و"قال لي" للكاتبة داليا عادل٬ وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الإثنين.



"قال لي"، "قلت له" قراءات في حديثٍ مرسل من الله وإلى الله٬ مع الكاتبة داليا عادل.. "قال لي" تجليات روحانية يومية تتلقاها الكاتبة كرسائل من السماء لها وللحياة. مقدم في قالب شعري جذل؛ يمثل "قال لي" جسرًا من النور ممتد ليذكرنا بأن كلمة الله حية بداخلنا ورسائله لا تتوقف. كل ما في الأمر هو الحضور للتلقي. رغم أن رسائل "قال لي" موجهة للكاتبة إلا أنها رسائل إنسانية تمس كل قلب في كل زمان وكل مكان.



"قلت له" رسائل لله.. حوارات يومية تديرها الكاتبة مع الله. تترك المجال مفتوحًا لمكنون قلبها فينساب نهرًا سائرًا صوب الله. رغم أن الرسائل تعبر عن الحالة الشخصية التي تمر بها الكاتبة إلا أنها رسائل ترسلها كل القلوب لله إذ تعبر عن حالات إنسانية مختلفة. الفرح.. الغضب.. الاستبشار.. التعب.. الحيرة.. الوصل.. الحزن.. السلام.. حالات تمر من خلالها الإنسانية في رحلتها من الله وإلى الله.