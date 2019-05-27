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الثقافة
الإثنين 27/مايو/2019 - 12:25 ص

"أسوان للفنون الشعبية" تقدم عروضها الفنية بثقافة الإسماعيلية

أسوان للفنون الشعبية
ايهاب مصطفى
dostor.org/2644546

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الإسماعيلية، الليلة التاسعة من ليالى رمضان الثقافية والفنية، تضمنت عرض فني لفرقة أسوان للفنون الشعبية، وقدمت الفرقة مجموعة من العروض المميزة التى تعبر عن ثقافة النوبة وقرية الجعافرة والعبابدة والصعايدة وامتزجت العروض التى قدمتها الفرقة بالاداء المسرحى بجانب الرقص والغناء.

ومن أهم العروض التى قدمتها الفرقة عرض "النقرشاد الذى يعتمد على الأداء الحركى والاستعراضى والتاتا وغيرها من العروض المميزة التى تعبر عن العرس فى بلاد النوبة، ليلة الحنة، السبوع"، كما قدمت فرقة الحرية عروض ابهرت الجماهير من خلال مجموعة رائعة من اغانى زمن الفن الجميل.

استمرت المسابقات على هامش ليالى رمضان، حيث استمرت مسابقة الرسم لليوم السادس بحضور مجموعة كبيرة من الأطفال، كما استمرت مسابقة الأصوات الحسنة ومن ضمن أسماء المتسابقين هذة الليلة اية احمد مصطفى. 

عقد قصر الثقافة أمسية شعرية للشعراء شوقى عبد الوهاب، وليد المصرى، محمد الوكيل، ضمن ليالى رمضان الثقافية، كما نظم الفرع ندوة بمناسبة ااحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان للمستشار محمد داود ومحمد عيد وذلك بجمعية خريجات الجامعة ضمن نشاط الجمعيات، وأعد بيت ثقافة الضبعية مناقشة كتاب الهواء تأليف عز الدين فراج بحضور عدد كبير من أصدقاء المكتبة.

"أسوان للفنون الشعبية" تقدم عروضها الفنية بثقافة الإسماعيلية
"أسوان للفنون الشعبية" تقدم عروضها الفنية بثقافة الإسماعيلية
"أسوان للفنون الشعبية" تقدم عروضها الفنية بثقافة الإسماعيلية
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