الإثنين 27/مايو/2019 - 12:21 ص
الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول
أحمد حسن
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نظمت جمعية صوت الأمة الخيرية، اليوم الأحد، معرضا خيريا للملابس يضم 4 آلاف قطعة ملابس لغير القادرين بقرية "قصاصين الأزهار" مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية. وقالت إيناس فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية صوت ...
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه يتم إنشاء وتجهيز وحدة المتغيرات المكانية طبقًا لأحدث الأنظمة العالمية لتقديم خدمة متميزة لأبناء كفر الشيخ، لتكون المحافظة هى ...