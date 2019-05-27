نائب "الغد" بالإسكندرية: حملة الاكتشاف المبكر لضعف السمع خطوة رائعة

قال المهندس محمود الهوارى نائب رئيس حزب الغد وأمين عام محافظة الإسكندرية، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على دعم جهود الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع خطوة قوية للأمام لاستكمال مسيرته فى إصلاح منظومة الصحة التى بدأها بحملة 100 مليون صحة على مستوى الجمهورية.



وأضاف "الهوارى"، أن حملة أكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع خطوة رائعة في الاطمئنان على صحة المصريين وبداية الطريق في أخذ خطوات جادة نحو علاج المرضى من تلك الأمراض الخطيرة التي قد تصيبهم دون علم.



وأوضح، أن كفاءة سير عملية الفحص بشهادة المواطنين فى حملة 100 مليون صحة تعطى الأمل فى إنجاح منظومة الصحة، مشيرا إلى أن الدولة تتكفل مصاريف عملية علاج المرضى مجانًا من خلال الحملة.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر تكليفا بالعمل على دعم جهود الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع، وذلك من خلال جعل فحص السمع روتينيًا وإجباريًا للأطفال حديثي الولادة، بحيث تسهل في المستقبل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.