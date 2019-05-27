"لا سياسة ولا زوايا".. "الأوقاف" تضع محاذير بشأن صلاة العيد

شددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالساحات والمساجد المحددة من قبل الوزارة لأداء صلاة العيد.



وقالت خلال بيان لها: «بينا لمرات عديدة أن إمامة الصلاة والجمع والأعياد من الولايات العامة التي لا يجوز شرعا الافتئات فيها على جهة الولاية الشرعية المسند إليها الأمر من الدولة أو ولي الأمر، كما أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك».



واستكملت: «بما أن وزارة الأوقاف هي المنوط بها هذا الشأن فإنها تؤكد على عدم سماحها بإقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها مديريات الأوقاف ورفعتها إلى ديوان عام الوزارة، وأنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، وكذلك مع من يمكن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد».



وحذرت الوزارة: «من أي محاولة توظيف حزبي أو سياسي بأي شكل من الأشكال لساحات العيد»، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة، فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة خاب سعيه في الدنيا والآخرة»، مضيفة أنه يحب أن نخلص نياتنا لله عز وجل، فنجنب شعائر الله ومناسكه كل المصالح الشخصية أو الحزبية مرضاة لله ورسوله وتعظيما لشعائر الله».



وكلفت وزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من الدكتور سيد عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العسيوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون الوجه البحري والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش، بمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد الدائم من اليوم إلى انتهاء صلاة عيد الفطر.