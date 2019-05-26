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الأحد 26/مايو/2019 - 11:56 م

محمود يوسف: الأزهر خلال تاريخه قدم العلم والثقافة والفقه

محمود يوسف: الأزهر
أميرة العناني
dostor.org/2644537

قال دكتور محمود يوسف، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن حفل الإفطار الجماعي للطلبة والطالبات الوافدين بجامعة الأزهر، يعد صورة إيجابية لن تمحي من الذاكرة.

وأضاف «يوسف»، خلال الإفطار الذي أقيم بمؤسسة الدكتور حمدي طه، أنه من الجميل أن يحتضن الأزهر طلابه وأحبائه ومريديه، خصوصا وأنه المنظمة والمؤسسة التي تزاول تأثيرها الإيجابي في حياة الناس ولعدة قرون تعرف المنظمات بمنتجها الذي تقدمه.

وأشار إلى أن الأزهر على مدار تاريخه لم يقدم إلا العلم والثقافة والفقه وبيان الحلال والحرام، وما قدمه حمدي طه هو نموذج للتجارة الرابحة مع الله، مرددا: «حفظ الله مصر، حفظ الله الأزهر».

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