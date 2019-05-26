"ثقافة بورسعيد" تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة بورسعيد، احتفالية خاصة بذكري افتتاح قناة السويس، تحدث فيها الشاعر والمؤرخ محمد عبد القادر متناولا جزءا من تاريخ حفر قناة السويس فى عهد الخديوي سعيد وأحداث الحفر والظروف الصعبة التي عاني منها العمال المصريين والأوبئة التي انتشرت وقتها وأدت إلى وفاة المئات من العمال.



كما تحدث أيضا عن دور دليسبس في تسهيل دخول الأسطول البريطاني لمياة القناة وتمكين الإنجليز لاحتلال مصر، واختتم الندوة بفقرة شعرية من أحد دواوينه التي تتحدث عن مصر، أعقب ذلك ندوة ألقاها الفنان محمد حافظ وعرض خلالها فيلم تسجيلي قصير يشرح فترة الحفر لقناة السويس.



ثم ألقى الشاعر محمد عبد الرؤوف والشاعرة مريم خليفة مجموعة من القصائد الوطنية واختتمت الفعاليات بمجموعة من أغانى السمسمية من التراث البورسعيدى والمديح النبوى وذلك بمكتبة حى الضواحى بإشراف شيماء حزين.



وفي سياق متصل أقامت مكتبة طفل قصر ثقافة بورسعيد ورشة رسم للأطفال نفذتها الفنانة أمانى شوقى، أعقبها ورشة حكى عن كتاب الحيوان للجاحظ قامت بها زينب السقا، كما تم عرض فيلم من قصص الأنبياء قصة هود عليه السلام لأطفال المكتبة.