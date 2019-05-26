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التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
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الأحد 26/مايو/2019 - 11:30 م

yalla شوت live .. بث مباشر الزمالك zamalek| كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان

yalla شوت live .. بث مباشر الزمالك zamalek| كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر
الدستور
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yalla شوت live .. بث مباشر الزمالك zamalek| كورة ستار بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان
أحرز محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التقدم في شباك نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية من ركلة جزاء.

جاء الهدف في الدقيقة 54 من ركلة جزاء سددها على يمين الحارس.

واحتسب الحكم باملاك تيسيما ركلة جزاء في الدقيقة 53 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR التي أثبتت وجود لمسة يد على مدافع نهضة بركان بعد اعتراض من محمود كهربا لاعب الزمالك.
مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان مباشر بدون تقطيع عبر السيرفرات التالية : يقدم موقع "الدستور" خدمة متميزة لنقل البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان، Time Sports Channel Match El Zamalek Vs Nahdet Al Borkan وكانت مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب البلدية في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدفٍ سجله المهاجم لابا كودجو. تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان اليوم حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش. في خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني. في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – يوسف أوباما. في خط الهجوم: حميد أحداد. تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك اليوم حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي خط الدفاع: إسماعيل المقدم، عمر النمساوي، محمد عزيز ويوسوفا دايو نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان

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