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الثقافة
الأحد 26/مايو/2019 - 11:28 م

"المنيا للفنون الشعبية" تقدم عروضها بـ"ثقافة الشرفا"

المنيا للفنون الشعبية
ايهاب مصطفى
dostor.org/2644519

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ليلة رمضانية جديدة من ليالى وأمسيات شهر رمضان بالقاهرة على مسرح قصر ثقافة الشرفا المتخصص للحرف الفنية.

حيث قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرضا فنيا بمجموعة من التابلوهات الراقصة، منها "الخسوف، التنورة، سامر التحطيب التي تشتهر بها محافظة المنيا، السحجة، الفرح المنياوى".

الفرقة من تدريب وتصميم سيد تونى، أنشئت الفرقة عام 1968 وهدفها الحفاظ على الموروث الفنى والشعبى لمحافظة المنيا، حصلت على عدة جوائز من داخل مصر ومن خارجها وآخرها المركز الأول بدولة تايلاند ودولة الهند، ولها مشاركات عديدة فى المحافل الدولية والمحلية، منها مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بدار الأوبرا وعدة مهرجانات منها التحطيب وتعامد الشمس بالأقصر ومشاركتها فى جميع المناسبات القومية والاحتفالات وليالى رمضان داخل وخارج المحافظة.

"المنيا للفنون الشعبية" تقدم عروضها بـ"ثقافة الشرفا"
"المنيا للفنون الشعبية" تقدم عروضها بـ"ثقافة الشرفا"
"المنيا للفنون الشعبية" تقدم عروضها بـ"ثقافة الشرفا"
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