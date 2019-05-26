براتب 3000 جنيه.."القوى العاملة" تعلن عن 150 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 150 فرصة عمل بإحدى شركات الخدمات الأمنية، بالتجمع الخامس، وذلك براتب يصل لـ3000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 50 فرد أمن، للعمل بالشيخ زايد، وذلك براتب 3100 جنيه.



وتحتاج الشركة، 50 فرد أمن، للعمل بالقرية الذكية، وذلك براتب 2150 جنيها، و50 فرد أمن، للعمل بمجمع سكني بأكتوبر، براتب 3 آلاف جنيه.



وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره عن 40 سنة، وألا يقل المؤهل عن متوسط، وأن يكون الطول 170 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول.



وتتميز الوظائف المتاحة، بقبول طلاب، وردية ثابتة، وتوفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتوفير مواصلات لبعض المواقع.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01006624165، والتواصل مع المدير المسئول تامر أحمد، أو التوجه لمقر الشركة في 216 شارع 28، التجمع الخامس.