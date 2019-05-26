بث مباشر مباراة الزمالك اليوم .. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان على قناة cbc sports

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وكانت مباراة الإياب التي أقيمت على ملعب البلدية في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان على الزمالك بهدفٍ سجله المهاجم لابا كودجو.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان اليوم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

في خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني.

في خط الوسط: محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – يوسف أوباما.

في خط الهجوم: حميد أحداد.

تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك اليوم

حراسة المرمى: عبد العالي المحمدي

خط الدفاع: إسماعيل المقدم، عمر النمساوي، محمد عزيز ويوسوفا دايو