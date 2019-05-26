يلا كورة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان
يلا كورة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان
يلا كورة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان
نظمت جمعية صوت الأمة الخيرية، اليوم الأحد، معرضا خيريا للملابس يضم 4 آلاف قطعة ملابس لغير القادرين بقرية "قصاصين الأزهار" مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية. وقالت إيناس فؤاد رئيس مجلس إدارة جمعية صوت ...
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه يتم إنشاء وتجهيز وحدة المتغيرات المكانية طبقًا لأحدث الأنظمة العالمية لتقديم خدمة متميزة لأبناء كفر الشيخ، لتكون المحافظة هى ...
شارك اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، واللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اليوم الأحد، الجنازة العسكرية للعميد إيهاب بركات وكيل إدارة المرور بالبحيرة بمسقط رأسه بقرية أورين بمركز ...