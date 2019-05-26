يلا كورة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان الان

نتابع لحظة بلحظة مباراة الزمالك ونهضة بركان حيث يواجه الزمالك منافسه نهضة بركان مساء اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت دولة الإمارات.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في المغرب قد انتهت بفوز نهضة بركان بهدف نظيف سجله في مرمى عمر صلاح حارس مرمى الزمالك.





ونقد لكم ترددات القنوات الناقلة لمباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان:





قناة ARENA SPORT على القمر يوتلسات عبر التردد 11512 معدل ترميز 3000 استقطاب عمودي





تردد قناة 3 Sport على القمر الأفغاني عبر التردد 11293 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي





تردد قناة AZ Tv على القمر الأذري عبر التردد 11169 معدل ترميز 20400 استقطاب أفقي





تردد قناة CBC SPORT HD على القمر الأذري عبر التردد 11135 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي





وستكون مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في كأس الكونفيدرالية الافريقية مذاعة على قناة beIN SPORTS HD 1، سيقوم بالتعليق على مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي المعلق علي محمد علي وأيضاً جواد بده.











