kora online الان بث مباشر ماتش الزمالك ونهضة بركان

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الزمالك خسر في لقاء الذهاب الذي أقيم في المغرب بهدف دون رد، ويحتاج الفريق للفوز بهدفين دون رد في مباراة العودة غدا للتتويج باللقب.





أعلن السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.









جاء التشكيل كالتالي:





حراسة المرمى :محمود جنش





خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني





خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا





خط الهجوم: حميد أحداد





واستبعد السويسري جروس كل من محمد حسن ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح وبهاء مجدي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وخالد بوطيب.











