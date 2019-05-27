بعد إيقافها.. أزمات أثارتها بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"

أعلنت نقابة الإعلاميين، وقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، وخالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.



ويرصد "الدستور" أبرز الأزمات التي أثارتها بسمة وهبة، خلال برنامجها في سياق السطور التالية:-

ياسمين الخطيب



نشب خلاف كبير بين قناة "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، أدى إلى تقديم وهبة استقالتها، بسبب استضافة الكاتبة والفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، وذكرت "الخطيب" أسماء العديد من الشخصيات العامة، وروت تفاصيل ما حدث بينهم.



لتفاجأ "بسمة" بعد إذاعة الحلقة، بمنع القناة من إذاعة الحلقة في الإعادة، بالإضافة إلى حذف الفيديوهات الخاصة بالحلقة من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



الحجاب

طلت "وهبة" في قناة "اقرأ"، بالحجاب، كما أنها اشتهرت من خلال تقديم البرامج الاجتماعية التي تساعد الجمهور، لذا كانت قريبة منه تسمع شكواه، ودون سابق إنذار اختفت عن الجمهور، تعرضت "وهبة" لهجوم حاد، خاصة أنها كانت تظهر في برامج دينية لتعطي النصائح وتدعو الفتيات للحجاب ثم قررت خلعه فجأة.



أزمة بائع الفول

في نهاية عام 2017 تصدر اسم بسمة وهبة الأخبار مع أزمة جديدة هذه المرة مع بائع فول يقف في الشارع الذي تسكن فيه.



خرج بائع الفول ليشتكي أن بسمة وهبة طردته من المكان، على الرغم من أنه لم يفعل أي شيء فهو موجود في نفس المكان منذ 10 سنوات ولم يشتك منه أي شخص.



فيما دافعت بسمة وهبة عن نفسها، مؤكدة أن هناك حملة ممنهجة ضدها لتشويهها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إحدى الصحفيات.