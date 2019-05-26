كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الان بث مباشر

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر، غيابات بالجملة في صفوف الزمالك قبل لقاء نهضة بركان أهمها المهاجم عمر السعيد والظهير حمدي النقاز لتراكم البطاقات الصفراء، فيما سيتواصل غياب لاعب الوسط فرجاني ساسي ومصطفى فتحي للإصابة، بينما سيستعيد كريستيان جروس المدير الفني خدمات الحارس جنش لحراسة مرمى الفريق في مباراة الليلة.





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