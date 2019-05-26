"تعليم النواب" تبحث آليات تلافي سلبيات المنظومة الجديدة

كشفت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن مخاطبة اللجنة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لحضور جلسة باللجنة لمناقشة عدد من الملفات.



وأوضحت النائبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستناقش مع الوزير تقييم المنظومة الجديدة وأسباب وجود قصور في تطبيقها وآليات تلافي ذلك مستقبلا، بجانب التشاور في التعديلات المفترضة على قانون التعليم، والتي تأخرت مناقشتها لأكثر من دور انعقاد كامل.



ولفتت إلى أنه سيتم التطرق إلى مطالبات المعلمين المؤقتين بتجديد عقودهم، حيث ستتم مناقشة الأمر خاصة مع وجود تضامن برلماني واسع معهم، معقبة: "نعلم أن عقود هؤلاء المعلمين تنتهي مع انتهاء العام الدراسي الجاري، إلا أن وجودهم يأتي في صالح المنظومة بهدف سد العجز".



وأشارت نصر، إلى أن المعلمين المؤقتين لم يقضوا إلا شهرين فقط في العمل بالوزارة برواتب متدنية للغاية رغم إجراءات صعبة وأوراق كثيرة تم طلبها منهم قبل القبول، تتطلب منهم قضاء حوالي أربعة أشهر وانقطاعا عن أعمالهم السابقة.