مد عمل ملتقى الفكر الإسلامي ومعرض الكتاب بالحسين حتى 25 رمضان

قررت وزارة الأوقاف مد أعمال ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الحسين ومعرض كتاب المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى يوم الخميس القادم 25 رمضان.



يأتي ذلك استجابة لطلب المتابعين لأعمال الملتقى والمترددين على معرض كتاب المجلس الأعلى بساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه مع استمرار العمل بالتخفيضات الكبيرة؛ لحين انتهاء أيام الملتقى والمعرض.



وحقق معرض الكتاب بساحة مسجد الإمام الحسين مبيعات قياسية غير مسبوقة خلال هذا المعرض لهذا العام، بلغت خلال شهر رمضان ٢٢٠ ألف جنيه.