زوج في دعوى طلاق: "أخبرتني أنها تعمل بمستشفى واكتشفت أنه بار"

على درجات سلالم محكمة الأسرة بالأميرية، يقف زوج ثلاثيني ينتظر خروج الحاجب لينادي على دعواه التي تحمل رقم 2834، والتي يطلب فيها تطليق زوجته مبررا ذلك بأنها تعمل في بار.



يقول "إسلام. س"، في مستهل حديثه لـ"الدستور"، إنه متزوج منذ ثلاث سنوات ولم يثمر زواجهما عن إنجاب أطفال، ولأن طبيعة عمله تستدعي السفر لمدة 24 يوما والحضور لمنزل الزوجية 6 أيام فقط، كانت الحياة الزوجية بينهما غير مستقرة".



واستكمل الزوج: "بعد زواجنا بأربعة أشهر طلبت مني البحث عن وظيفة لتسلي وقتها في غيابي، رفضت في بداية الأمر وحدثت بيننا مشاجرة كبيرة وتركت المنزل وبعد عدة مشاورات مع أهلها طلبوا مني السماح لها بالعمل حتى وافقت وعملت سكرتيرة في إحدى العيادات الخاصة".



وأضاف إسلام في حديثه: "استمرت في عملها بالعيادة لمدة سنة ونصف السنة، وأوهمتني بأن الطبيب التي تعمل لديه طلب منها العمل معه في أحد المستشفيات الخاصة براتب عالٍ، ولم أعترض مطلقا، واستغلت غيابي وسفري وكانت تغيب عن المنزل وتحضر في الصباح أو بمنتصف الليل، حتى أخبرني الجيران بأفعالها وبمداهمتي لها اكتشفت بأنها تعمل في بار، فانهلت عليها بالضرب المبرح وطردتها ولجأت لرفع دعوى تطليق ضدها".