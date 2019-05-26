مسلسل "الزوجة 18" تفاصيل الحلقة 22، تدور أحداث الحلقة 22 من مسلسل الزوجة الـ18 عقب ظهور حسن الرداد في فى مشهد تقسيم ثروة حمزة حيث اجتمعت جميع زوجاته فى شركته لبحث سبل تقسيم الميراث، وتظهر مفاجأت أخرى لوجود نساء أخريات متزوجات منه.

"الزوجة الـ18" من تأليف محمد أبو السعد خالد أبو بكر وليد أبو المجد، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج مصطفى فكري.

ويشارك حسن الرداد البطولة مجموعة من الفنانين: سلوى خطاب ناهد السباعي شيماء سيف هيدي كرم محمود البزاوي محمود الليثي كوكي آية سماحة إيناس كامل.. إلى جانب عدد من ضيوف الشرف والمسلسل من إنتاج ممدوح شاهين.

