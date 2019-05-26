مسلسل "علامة استفهام" احداث الحلقة 21، دارت أحداث الحلقة 21 من مسلسل علامة استفهام حول هروب "نوح الشواف" محمد رجب من المصحة بصحبة الدكتور "سامح" هيثم أحمد زكى، لمعرفة قاتل شقيقه والانتقام له.

وتضمنت الحلقة 21 ذهابه للمولد لمقابلة الشيخ منصور، وبمجرد وصول "سامح" للمولد تذكر معالم المكان وأخبر أنه حضر هنا من قبل ولكن الحقيقة بأنه رأى هذا فى منامه بأول مشهد بالمسلسل، دون معرفة سر المولد الذى يخفيه عن المشاهدين.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة cbc ON E Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.

