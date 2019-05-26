مسلسل "ابو جبل" احداث الحلقة 21، تشهد الحلقة 21 من مسلسل "أبو جبل" مواصلة حسن ربط الخيوط ببعضها للوصول إلى مرتكب الحادث، ومواصلة السير وراء خيط المفتاح، وكذا الضغط على عطية للكشف عن مكان أبو جبل.



كانت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل أبو جبل، شهدت إلقاء القبض على حسن أبو جبل "مصطفى شعبان" بتهمة حرق منزله وقتل أطفاله، والتدبير لسرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل، وبتفتيش شركة حسن، وجدت الشرطة الـ30 مليون جنيه، وأكد الضابط عماد أن كل الأدلة ضده والتهمة مثبتة عليه.



كما شهدت أن حسن تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه للإغماء بعد أن وجدت الشرطة الأموال فى شركته، وثبوت التهمة عليه.



وفى تطور للأحداث، هرب حسن من المستشفى بمساعدة عطية ابن منطقته، وذهب للاختباء فى منطقة "القلعة".



وانهارت مريم "عائشة بن أحمد"، فور سماعها خبر القبض على زوجها، وبعد الكشف عليها، أكد الطبيب أن حالتها أن حالتها الصحية غير جيدة خصوصا أنها حامل، وهو الخبر الذى نزل كالصاعقة على عائلتها.



مسلسل "أبو جبل"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ويعرض يوميا خلال شهر رمضان على قناة ON E.