مسلسل "قمر هادي" تفاصيل الحلقة 21، تدور أحداث الحلقة 21 عقب استعانة "القرش" مرة آخري بصفاء التي تعمل فى فيلا "هادي أبو المكارم" من أجل التجسس لصالحه مقابل المال ومع خوفها من أن يعلم بأمرها أحد تتطور الأحداث لتتخذ مسارًا جديدًا خارج التوقعات.



مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سسينرجيماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.

