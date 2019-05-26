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الأحد 26/مايو/2019 - 09:31 م

مسلسل "كلبش 3" تفاصيل الحلقة 21

كلبش
كلبش
dostor.org/2644450

مسلسل "كلبش 3" تفاصيل الحلقة 21، دارت أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "كلبش 3" تلقى سليم الأنصارى "أمير كرارة"، واللواء جلال خطاب "أحمد عبد العزيز"، خبر استشهاد الضابط حسام - "عمر الشناوى" بحزن شديد، وطلب خطاب من الضباط تمشيط المكان للبحث عن أى عبوات ناسفة أخرى.

وفى الحلقة 21 بحث أكرم صفوان - هشام سليم مع زوجته كيفية الاستفادة ما حدث، حيث كان يرغب فى عدد كبير من الضحايا لخدمة مصالحه.

يذكر أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.

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