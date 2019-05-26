مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر على قناة تايم سبورت

خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي ، يقدمها الدستور مباريات من خلال رابط البث الباشر لنهائي الكونفدرالية الافرقية اليوم الاحد 26-5-2019 على ملعب برج العرب.





يخوض الزمالك بآمال العودة للتويج الافريقي الذي غاب عنه مدة تزيد عن 10 أعوام، بينما تحضر الجماهير الغفيرة لمؤازرة الابيض الملكي اليوم في مدرجات برج العرب.





خسر الزمالك في المغرب خلال مباراة الذاهب بهدف دون رد، وحتما على الزمالك أن يسجل هدف مبكر لحسم المباراة بهدفين دون مقابل للتويج بلقب الكونفدالية.





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موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

يوم الاحد 26 مايو 2019 الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة







استقر جروس على تشكيل الزمالك الاساسي والرسمي الذي اعلن فيه عن استبعاد كل من محمد حسن ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح وبهاء مجدي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وخالد بوطيب حراسة المرمى :محمود جنش خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا خط الهجوم: حميد أحداد.















