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التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
مباريات
الأحد 26/مايو/2019 - 09:30 م

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر على قناة تايم سبورت

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر على قناة تايم سبورت

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
سيد عبد الحفيظ
dostor.org/2644449

خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، يقدمها الدستور مباريات من خلال رابط البث الباشر لنهائي الكونفدرالية الافرقية اليوم الاحد 26-5-2019 على ملعب برج العرب.


يخوض الزمالك بآمال العودة للتويج الافريقي الذي غاب عنه مدة تزيد عن 10 أعوام، بينما تحضر الجماهير الغفيرة لمؤازرة الابيض الملكي اليوم في مدرجات برج العرب.

خسر الزمالك في المغرب خلال مباراة الذاهب بهدف دون رد، وحتما على الزمالك أن يسجل هدف مبكر لحسم المباراة بهدفين دون مقابل للتويج بلقب الكونفدالية.

بطاقة مباراة الزمالك اليوم
كاس الكونفدرالية الافريقية 2019
مباراة النهائي
ملعب برج العرب


موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان

يوم الاحد 26 مايو 2019
الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة


استقر جروس على تشكيل الزمالك الاساسي والرسمي الذي اعلن فيه عن استبعاد كل من محمد حسن ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام، ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من عمر صلاح وبهاء مجدي وحازم إمام ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني وخالد بوطيب
حراسة المرمى :محمود جنش 
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني 
خط الوسط: طارق حامد ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا
خط الهجوم: حميد أحداد.




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