مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 21، تدور أحداث الحلقة 21 عقب معرفة نور "دينا الشربيني" المكان الذي تذهب له فريدة "ريهام عبدالغفور".



اعترفت "نور" لمصطفى أحمد داود، عن حقيقة علاقتها بعمر أحمد السعدني، وأنه كان خطيبها قبل وخانها مع شقيقتها "فريدة" ريهام عبد الغفور، حيث علم نور ومصطفى المكان التي كانت تذهب له فريدة من "سيف" أحمد مالك، الذي قال لهم انها كانت دائمًا تأخذ مركب في النيل من المعادي، وبالفعل ذهبوا إلى المكان، ودلهم أحد المراكبية أن فريدة كانت تأخذ المركب إلى مكان الاستراحة الخاصة بها، وعندما ذهبت نور ومصطفى إليه وجدوا به آثار دم على الأرض

