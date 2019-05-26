"مهندسين أسيوط" تستضيف حفل إفطار لنحو ألف شخص من ذوي الإعاقة والأيتام

استضافت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس الهيثم عبدالحميد نصر أمين عام النقابة الفرعية، والمهندس عبدالعاطي فتح الله عليوة أمين الصندوق بالنقابة، مساء اليوم، حفل إفطار لذوي القدرات الخاصة والأيتام وعددًا من طلاب كلية الهندسة جامعة أسيوط، وعددًا من أعضاء النقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط وعائلاتهم.



وقال المهندس عبدالحكيم عليان، إن النقابة تحرص على تنظيم العديد من الإفطارات خلال شهر رمضان المعظم، وذلك من أجل مد جسور من التواصل بينها وبين أعضائها، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن تنظيم نحو 12 إفطارًا لأعضاء النقابة والعاملين بها بالإضافة إلى إفطارات الهيئات والمصالح الحكومية والشركات الخاصة خلال شهر رمضان المعظم.



وأضاف المهندس عبدالعاطي فتح الله، أن النقابة استضافت اليوم ما يزيد علي ألف شخص، شاركوا في إفطار النقابة، ويأتي ذلك تفعيلًا لدور النقابة المجتمعي الذي تسعى من خلاله إلى مد جسور من الترابط بين كافة مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن إفطار اليوم هو استكمال لما تقوم به النقابة خلال الشهر الكريم.



وأشار المهندس سعيد ثابت السكري، عضو مجلس إدارة النقابة وكبير مهندسي المرور إلى أن النقابة دعت أعضائها للمشاركة في حفلات الإفطارات التي تنظمها بشكل دوري ومستمر، وقضاء أيام رمضانية مميزة بنادي النقابة لدعم الترابط والتكاتف بين جموع المهندسين وتدعيم روح التآخي خلال الشهر الفضيل، لافتًا إلى أن إفطارات النقابة ليست بابًا للترفيه وحسب بل فرصة للحوار المفتوح بين المهندسين وكافة فئات المجتمع.



وأوضح المهندس محمد فؤاد صادق، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، والمشرف على لجنة تطوير النادي، إنه تم توفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين فى إفطارات شهر رمضان المعظم، مشيرًا إلى وجود فريق عمل دائم من النقابة وناديها لمباشرة ومتابعة تلك التجهيزات بصفة يومية، وإنه تمت الاستعانة ببعض الفرق الفنية لتقديم سهرات رمضانية لرواد النادي والاحتفاء بهم.