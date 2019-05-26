مسلسل "حدوتة مرة " احداث الحلقة 22، "مرة" بدأت تجهز لخطة جديدة لتدمير شركة زوجها "طارق التميمي" الذي يجسد دورة الفنان مجدي كامل، والذي بدأ يشك في خيانتها له مع الطبيب النفسي رياض عز المعالج لـ"مروة" ووالد "جميلة".

واجه طارق التميمي الدكتور رياض عز الطبيب المعالج لمروة عن علاقتهما، ويخبره "رياض"، أنها مجرد علاقة طبيب بمريضه، وأن مروة كانت تعاني من اضظراب نفسي وصل لحد الانتحار.

مسلسل "حدوتة مُرة" من بطولة غادة عبدالرازق، ومحمد شاهين، وأحمد صفوت، وعايدة رياض، وولاء الشريف، وسلمى أبو ضيف، ومايان السيد، والفنان عبدالرحمن أبو زهرة، ومن إخراج ياسمين أحمد.

