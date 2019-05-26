مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الحلقة 23، تحاول عائلة "علاء" الصلح بين "هبة" وزوجها "علاء"، بعد أن تزوج "سلمى"، وتنجح في إقناعها بالعودة للمنزل.

يعرض مسلسل فكرة بمليون جنيه في رمضان يوميًا على شاشة "MBC مصر" في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادة مسلسل فكرة بمليون جنيه في الساعة 4 صباحًا، ويستمر عرض فكرة بمليون جنيه طوال شهر رمضان 2019.

مسلسل فكرة بمليون جنيه بطولة علي ربيع الجديد 2019، ويشاركه العمل كل من الفنانة صابرين، وصلاح عبد الله، وكريم عفيفي، وسهر الصايغ، وملك قورة، وولاء الشريف، وطارق عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، وخالد عليش، وخالد كمال، ومحمد محمود، أحمد السيسي، وغيرهم، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسري، إخراج وائل إحسان.

