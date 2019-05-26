كورة توداي الان مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تايم سبورت) قناة مفتوحة رابط لايف مباراة الزمالك الآن بث حي live يلا شوت

القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
مباريات
الأحد 26/مايو/2019 - 09:05 م

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مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
سيد عبد الحفيظ
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الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار يوتيوب، نوفر لكم موقعنا مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار kora star يوتيوب اليوم بدون تقطيع، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي الفارس الأبيض وعشاق كرة القدم بهذا اللقاء الكبير الذي يسعى من خلالة الزمالك لتحقيق الفوز لحصد لقب البطولة.

الزمالك خلال تلك البطولة والمشوار الافريقي الحافل لم يسبق له ان تواجه مع نهضة بركان المغربي لكن دائما ما يتفوق الزمالك علي الفرق المغربية في تلك المحافل ولقد تواجه نهضة بركان مع المصري البورسعيدي من قبل ونجح المصري في التفوق علي الفريق المغربي لذلك من جانب الارقام والتفاؤل الزمالك قادر علي التتويج باللقب والعودة للمنصات الافريقية من جديد.


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