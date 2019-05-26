كورة توداي الان مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (تايم سبورت) قناة مفتوحة رابط لايف مباراة الزمالك الآن بث حي live يلا شوت

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الزمالك خلال تلك البطولة والمشوار الافريقي الحافل لم يسبق له ان تواجه مع نهضة بركان المغربي لكن دائما ما يتفوق الزمالك علي الفرق المغربية في تلك المحافل ولقد تواجه نهضة بركان مع المصري البورسعيدي من قبل ونجح المصري في التفوق علي الفريق المغربي لذلك من جانب الارقام والتفاؤل الزمالك قادر علي التتويج باللقب والعودة للمنصات الافريقية من جديد.







