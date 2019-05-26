القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
مباريات
الأحد 26/مايو/2019 - 08:55 م

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار kora star يوتيوب اليوم بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار kora star يوتيوب اليوم بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
سيد عبد الحفيظ
dostor.org/2644421

يسعى الدستور مباريات لتقديم خدمة متميزة ومتألفة في النقل الحي مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار يوتيوب في الكونفدرالية، يلعب الزمالك ونهضة بركان اليوم على ملعب برج العرب لحساب مباريات إياب الكونفدرالية الإفريقية 2019، وهناك الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الفريقين في مصر والدول العربية ستشاهد مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة لايف اون لاين مجانا عبر الإنترنت، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة الزمالك اليوم ولكن بشكل حصري.

الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار kora star الان

وتنطلق مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة لايف اون لاين اليوم 26 مايو 2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة الزمالك بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

ويخوض الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار يوتيوب، نوفر لكم موقعنا مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار kora star يوتيوب اليوم بدون تقطيع، حيث نُدرك جيداً مدى اهتمام جميع محبي الفارس الأبيض وعشاق كرة القدم بهذا اللقاء الكبير الذي يسعى من خلالة الزمالك لتحقيق الفوز لحصد لقب البطولة.


رابط مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر تابع لايف بث مباشر الزمالك ونهضة بركان اليوم، ماتش الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر، كورة لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة في نهائي الكونفدرالية، مباريات اليوم بث مباشر اون لاين على قناة بي ان سبورت عبر خدمة البث المباشر للمباريات موبي كورة.


مباراة الزمالك بث مباشر الاسطورة livehd7 يوتيوب

بث مباشر مباراة الزمالك اليوم مباشرة كورة لايف اون لاين، مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار ماتش الزمالك بث مباشر الاسطورة livehd7، يلا شوت الجديد مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم يوتيوب، جميع هذه كلمات رئيسية يبحث بها البعض عبر محرك البحث الشهير من أجل الوصول في الأخير لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة جول اليوم في البطولة الإفريقية.



كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اون لاين كورة لايف ماتش الزمالك ضد نهضة بركان اليوم في نهائي الكونفدرالية، تابع لايف ماتش الزمالك ونهضة بركان بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك مباشر الآن مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في الكونفدرالية 2019 مشاهده مباراة الزمالك ونهضة بركان.

وفي حال تم تقطيع بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة البركان، برجاء عمل تحديث مستمر للصفحة، وسيعمل معك البث مباشرة على قناة تايم سبورت.



موضوعات متعلقة

(بث مباشر) .. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون تقطيع على TNT

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الاثنين 20-5-2019

بث مباشر الزمالك ونهضة بركان EmbrtTv كورة ستار اون لاين

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت Yalla Plus كورة ستار

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مباراة ليفربول وبرشلونة

منذ أقل من شهرين

مباراة ليفربول وتوتنهام

منذ شهرين

مباراة الأهلي والزمالك

منذ شهرين

مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلي وفيتا كلوب

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلى وفيتا كلوب

الآن

غدًا.. اجتماع موسع فى «الغرف التجارية» لتفعيل «الحزام والطريق»

«الصناعة»: خطة لإنشاء 5000 مصنع وتوظيف 150 ألف عامل

"watch it": تصدينا لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري

شيخ الأزهر: القوامة ليست ولاية مطلقة للزوج على كل ما تمتلكه الزوجة

ads
ads
الأكثر قراءة

بث مباشر.. الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

ألبومات الصور

بالصور.. توزيع 4 آلاف قطعة ملابس لغير القادرين بالشرقية

"إسماعيل طه": كفر الشيخ أول محافظة يطبق فيها ميكنة المتغيرات المكانية

بالصور.. جنازة عسكرية لوكيل إدارة المرور بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ يشهد الدورة التدريبية لتحصيل الإيرادات والمتأخرات

رياضة

رمضان يقترب من البقاء فى الأهلى.. والغزال يرفع راية العصيان

رئيس الشركة المنفذة لـ«تذكرتي»: توفير «تذاكر ديليفرى» عبر البريد

التشكيل.. تغييرات بالجملة في صفوف الزمالك وأحداد يقود الهجوم أمام نهضة

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

بث مباشر.. الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

الرئيس نيوز

وزير الكهرباء لـ"الرئيس نيوز": تلقيت 1000 شكوى من انقطاع التيار.. والصعيد "مظلوم"

خبير سوداني لـ"الرئيس نيوز": كان لابد لـ"البرهان" أن يزور مصر أولا

خاص: نهاية "يونيو" آخر موعد لتلقى طلبات إعفاء السكن من "الضريبة العقارية"

بالصور.. آخر ظهور لجمال مبارك وأسرته على مركب نيلي

3 دول تشارك في "مؤتمر البحرين".. ومفكر فلسطيني: عرضوا "مليارات الدولارات"

كشكول

رئيس جامعة بني سويف: اعتماد كتيب منتدى كلية العلاج الطبيعي

إنشاء برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بعلوم بني سويف

لأول مرة بجامعة سوهاج.. إنشاء مركز لتعليم الحرف اليدوية

رئيس جامعة سوهاج: آليات متنوعة لحل مشكلات صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

الليلة.. الدور قبل النهائي لكأس الشهيد عمار بجامعة سوهاج

الأمصار

تقرير: سرقة أسرار أهم القاذفات النووية الروسية في عبوة شاي

الوداد والاتحاد المغربي يحتجان على الحكم جهاد جريشة

قتلى ومفقودون من الجيش في كمين لـ"بوكو حرام" بنيجيريا

التجمع اليميني يتقدم على حزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"إيلون ماسك" مدير "تسلا" الأعلى أجرا في الولايات المتحدة

السلطات الإيرانية تعتقل ممارسي رياضة "اليوجا" بحجة "الاختلاط"

أدوية حساسية الأنف تحد من القدرة على القيادة

الصحة

وصفات من البابايا لإزالة شعر الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎