مسلسل "لمس أكتاف" تفاصيل الحلقة 21
تدور أحداث الحلقة 21 مسلسل من "لمس اكتاف" حول كيفية انتقام سامر "أحمد كشك" من "محمد عز" حيث زاره فى حضور زوجته وذلك بعد أن أقبل الأخير على قتله.
يعرض مسلسل لمس أكتاف على Cbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.