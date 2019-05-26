مسلسل "لمس أكتاف" تفاصيل الحلقة 21

تدور أحداث الحلقة 21 مسلسل من "لمس اكتاف" حول كيفية انتقام سامر "أحمد كشك" من "محمد عز" حيث زاره فى ‏حضور زوجته وذلك بعد أن أقبل الأخير على قتله.



يعرض مسلسل لمس أكتاف على Cbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء، ‏ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

