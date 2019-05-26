القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
مباريات
الأحد 26/مايو/2019 - 08:40 م

zamalek live match yalla shootzamalek live match yalla shoot كورة لايف مباراة الزمالك اليوم مباشرة

zamalek live match yalla shootzamalek live match yalla shoot كورة لايف مباراة الزمالك اليوم مباشرة

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
سيد عبد الحفيظ
dostor.org/2644411

كورة ستار مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر، ترقب كبير من جميع الجماهير المصرية والغربية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان مباشرة في مباراة لا تقبل القسمة، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة صراع كبير داخل الملعب خلال جميع أوقات المباراة، وتجدون رابط كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر جوال لمتابعة هذا اللقاء الهام.

يلا شوت livehd7 رابط مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر yalla shoot حصري كورة لايف بث مباشر بدون تقطيع اليوم، يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر اليوم في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب الجيش ببرج العرب، ونقدم لكم رابط البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان أونلاين مباشر اليوم يلا شوت بدون تقطيع.

يلا شوت الزمالك بث مباشر
يلا شوت الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يوتيوب، انتهي كلا الفريقين من إجراءات التدريبات الخاصة بالمباراة، والتي جرت بشكل خاص استعداداً لهذه المباراة، والتي تكون منقولة من خلال قناة BeIN Sport HD1 بتعليق علي محمد علي وجواد بده، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار الأسطورة بجودة hd حصري.

zamalek live match yalla shootzamalek live match yalla shoot
كورة لايف مباراة الزمالك اليوم مباشرة، يذكر أن نهضة بركان قد نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم من أجل التتويج بلقب البطولة.


بث مباشر الزمالك ونهضة بركان، يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان، الاسطورة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر، تابع لايف مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع، ماتش الزمالك ونهضة بركان مباشر جوال، الزمالك مباشر، نهضة بركان مباشر، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان، رابط جوال مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بدون تقطيع



موضوعات متعلقة

كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان – koora live

كورة لايف Live On مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (GoaL Kahraba)

الإمبراطورية بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان – embratoria - كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان – koora live

yallashoot بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان - zamalek - كووورة شوت

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مباراة ليفربول وبرشلونة

منذ أقل من شهرين

مباراة ليفربول وتوتنهام

منذ شهرين

مباراة الأهلي والزمالك

منذ شهرين

مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلي وفيتا كلوب

منذ أكثر من شهرين

مباراة الاهلى وفيتا كلوب

الآن

غدًا.. اجتماع موسع فى «الغرف التجارية» لتفعيل «الحزام والطريق»

«الصناعة»: خطة لإنشاء 5000 مصنع وتوظيف 150 ألف عامل

"watch it": تصدينا لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري

شيخ الأزهر: القوامة ليست ولاية مطلقة للزوج على كل ما تمتلكه الزوجة

ads
ads
الأكثر قراءة

بث مباشر.. الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

ألبومات الصور

بالصور.. توزيع 4 آلاف قطعة ملابس لغير القادرين بالشرقية

"إسماعيل طه": كفر الشيخ أول محافظة يطبق فيها ميكنة المتغيرات المكانية

بالصور.. جنازة عسكرية لوكيل إدارة المرور بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ يشهد الدورة التدريبية لتحصيل الإيرادات والمتأخرات

رياضة

رمضان يقترب من البقاء فى الأهلى.. والغزال يرفع راية العصيان

رئيس الشركة المنفذة لـ«تذكرتي»: توفير «تذاكر ديليفرى» عبر البريد

التشكيل.. تغييرات بالجملة في صفوف الزمالك وأحداد يقود الهجوم أمام نهضة

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

بث مباشر.. الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

الرئيس نيوز

وزير الكهرباء لـ"الرئيس نيوز": تلقيت 1000 شكوى من انقطاع التيار.. والصعيد "مظلوم"

خبير سوداني لـ"الرئيس نيوز": كان لابد لـ"البرهان" أن يزور مصر أولا

خاص: نهاية "يونيو" آخر موعد لتلقى طلبات إعفاء السكن من "الضريبة العقارية"

بالصور.. آخر ظهور لجمال مبارك وأسرته على مركب نيلي

3 دول تشارك في "مؤتمر البحرين".. ومفكر فلسطيني: عرضوا "مليارات الدولارات"

كشكول

رئيس جامعة بني سويف: اعتماد كتيب منتدى كلية العلاج الطبيعي

إنشاء برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بعلوم بني سويف

لأول مرة بجامعة سوهاج.. إنشاء مركز لتعليم الحرف اليدوية

رئيس جامعة سوهاج: آليات متنوعة لحل مشكلات صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

الليلة.. الدور قبل النهائي لكأس الشهيد عمار بجامعة سوهاج

الأمصار

تقرير: سرقة أسرار أهم القاذفات النووية الروسية في عبوة شاي

الوداد والاتحاد المغربي يحتجان على الحكم جهاد جريشة

قتلى ومفقودون من الجيش في كمين لـ"بوكو حرام" بنيجيريا

التجمع اليميني يتقدم على حزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"إيلون ماسك" مدير "تسلا" الأعلى أجرا في الولايات المتحدة

السلطات الإيرانية تعتقل ممارسي رياضة "اليوجا" بحجة "الاختلاط"

أدوية حساسية الأنف تحد من القدرة على القيادة

الصحة

وصفات من البابايا لإزالة شعر الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎