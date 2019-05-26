Live مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر بجودة عالية.. حاليا بث مباشر مباراة الزمالم اليوم HD يوتيوب

يستقبل ملعب برج العرب ، اللقاء الحاسم بين الزمالك ونهضة بركان ، في إياب النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية ، في مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بنتيجة 1-0 ، ينزل أرض برج العرب ويلعب علي الخطة الدفاعية ليكون ضامنآ من الفوز بالبطولة ، أما عن الفارس الأبيض يدخل المباراة بخطة هجومية بحته ، ليكون بطلآ للكونفدرالية لأول مرة ، وهذه المباراة تدفعه للهجوم واحراز الأهداف خصوصآ ان المباراة على أرضه ووسط جماهيره وعشاق نادى المختلط.





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تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1، بتعليق كلا من علي محمد علي المعلق المصري علي الصوتية الأولي، والمعلق المغربي جواد بده علي الصوتية الثانية..



