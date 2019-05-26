يلا كورة (مباراة الزمالك ونهضة بركان) كاس الكونفيدرالية - رابط يلا شوت الجديد | بث مباشر

"إسماعيل طه": كفر الشيخ أول محافظة يطبق فيها ميكنة المتغيرات المكانية

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه يتم إنشاء وتجهيز وحدة المتغيرات المكانية طبقًا لأحدث الأنظمة العالمية لتقديم خدمة متميزة لأبناء كفر الشيخ، لتكون المحافظة هى ...