يلا كورة (مباراة الزمالك ونهضة بركان) كاس الكونفيدرالية - رابط يلا شوت الجديد | بث مباشر
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الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت السعودية والتى تقام على ستاد برج العرب
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الزمالك Vs
نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية
تتيح "الدستور"
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