كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الاسطورة ... مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر HD بدون تقطيع يلا شوت





يواجه الزمالك ونهضة بركان في اللقاء الثاني إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية 2019،يستضيف ملعب برج العرب ، اللقاء الناري بين فريقي الزمالك ونضهة بركان ، في عودة النهائي من الكونفيدرالية الإفريقية ، في مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بنتيجة 1-0 ، ينزل أرض برج العرب ويلعب علي الخطة الدفاعية ليكون ضامنآ من الفوز بالبطولة ، أما عن الفارس الأبيض يدخل المباراة بخطة هجومية بحته ، ليكون بطلآ للكونفدرالية لأول مرة ، وهذه المباراة تدفعه للهجوم واحراز الأهداف خصوصآ ان المباراة على أرضه ووسط جماهيره وعشاق نادى المختلط.





كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان الاسطورة ... مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر HD بدون تقطيع يلا شوت





تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1، بتعليق كلا من علي محمد علي المعلق المصري علي الصوتية الأولي، والمعلق المغربي جواد بده علي الصوتية الثانية..



