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الأحد 26/مايو/2019 - 07:42 م

يلا شوت اليوم مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع HD لايف

يلا شوت اليوم مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع HD لايف

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
سيد عبد الحفيظ
dostor.org/2644371

جارية الان مباراة الزمالك ونهضة البركان مشاهدة حية وحصرية بث مباشر الزمالك اليوم في الكونفدرالية نهائئي ناري على ملعب برج العرب.

مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي بث مباشر اليوم على ملعب برج العرب ضمن إياب النهائي لبطولة الكونفدرالية الافريقية اليوم الاحد 26-5-2019.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم حضرت جماهير غفيرة داخل مدرجات ملعب برج العرب لمؤازرة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي، عندما يجتمع الطرفان عليه في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة نهضة بركان والزمالك تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت beIN Sport وقنوات تايم سبورت الارضية المصرية الجديدة بتعليق الكبير علي محمد علي.

ويخوض جروس المدير الفني اللقاء بتشكيل مكون من 
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم "كهربا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إبراهيم حسن (أحمد سيد "زيزو")

الهجوم: حميد أحداد (خالد بوطيب)

وينقل لكم الدستور مباشر اول باول لحظات مباراة الزمالك ضد نهضة البركان المغربي في نهائي الكونفدرالية اليوم 2019 عبر رابط البث المباشر المتواجد بالأسفل.

يلا شوت اليوم مباراة الزمالك ونهضة بركان كورة ستار بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع HD لايف 

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة البركان المغربي اليوم الاحد 2019/5/19 رابط بث مباشر نهائي كاس الكونفدرالية الزمالك ونهضة بركان الان

يلا لايف الزمالك NOW مشاهدة مباراة الزمالك اليوم رابط الزمالك ونهضة بركان بث مباشر منقولة عبر bein sports hd

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