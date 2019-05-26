يلا شوت اليوم مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة ستار بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع HD لايف

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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه يتم إنشاء وتجهيز وحدة المتغيرات المكانية طبقًا لأحدث الأنظمة العالمية لتقديم خدمة متميزة لأبناء كفر الشيخ، لتكون المحافظة هى ...
شارك اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، واللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اليوم الأحد، الجنازة العسكرية للعميد إيهاب بركات وكيل إدارة المرور بالبحيرة بمسقط رأسه بقرية أورين بمركز ...
شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدورة التدريبية لمديري الإيرادات بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لتنمية مهارات العاملين فى مجال الإيرادات والحجز والتحصيل، ...