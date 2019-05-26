ولي عهد أبوظبي يستقبل رئيس المجلس العسكري السوداني

استقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، مساء اليوم الأحد، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان لدى وصوله إلى مطار أبوظبي في زيارة لدولة الإمارات.



تأتي الزيارة عقب زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى القاهرة أمس، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية.



وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، خلال لقائه بالسيسي أن الخرطوم لن تقيم علاقات مع أي دول تضر بمصالح مصر ودول مجلس التعاون الخليج العربية.



وأوضح الفريق البرهان، أن السودان مستمر ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن ضد ميليشيا الحوثي.



وعبر رئيس المجلس العسكري الانتقالي عن شكر السودان لمصر ولدول الخليج العربي لمساندتهم السودان وشعبه.