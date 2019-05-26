معرض فنى بعنوان "أهلًا رمضان" بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة معرضا فنيا بعنوان "أهلا رمضان" ببيت ثقافة 26 يوليو بفرع ثقافة الإسكندرية، جاء ذلك ضمن نشاط ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بالفرع، يعد المعرض نتاج الورش الفنية التي أقيمت خلال شهر رمضان في قصور ثقافة "الأنفوشي، الشاطبي، مصطفى كامل، بيت ثقافة رشدي و26 يوليو ومكتبتى النزهة والشلالات".



اشتمل على 100 لوحة فنية تعبر عن مظاهر الإحتفال بالشهر الكريم باستخدام الخامات المختلفة، هذا إلى جانب المجسمات مثل عربة الفول وشخصيات رمضان الكرتونية وفوانيس من الطين الأسواني وأخرى ثلاثية الأبعاد، كما أقامت مكتبة الشلالات محاضرة لمناقشة كتاب "الديناصورات"، وذلك بمقر البيت، تحت إشراف أخصائي المكتبة.



تجدد اللقاء في قصر ثقافة الشاطبي مع ورشة كتابة القصة تضمنت مناقشة أعمال الأعضاء، تحت إشراف مسئول الثقافة العامة، بينما أقامت مكتبة النزهة ورشة فنية لعمل وحدات فانوس رمضان بإعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وتزيينها بالورق الملون والفوم جليتر، وذلك ضمن النشاط اليومي للمرسم.