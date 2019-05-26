"الثقافي القبطي" يطلق دورة تدريبية لإعداد مترجم للغة الإشارة المصرية

يطلق المركز الثقافي القبطي، دورات تعلم لغة الإشارة المصرية لتدريب وتمكين الأشخاص؛ للتعامل مع الصم وضعاف السمع بلغتهم الخاصة، وتأهيلهم للعمل في الجامعات المصرية، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في الفترة من 10 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.



وتتضمن الدورة عدة مستويات بينها المستوى الأول الذي يبحث مبادئ وأسس لغة الإشارة المصرية، أما عن المستوي الثاني فيناقش طرق التواصل مع الصم وضعاف السمع والمصطلحات الأكاديمية بلغة الإشارة المصرية.



ويركز المستوي الثالث من الدورة الترجمة الفورية؛ لتأهيل مترجمين للجامعات المصرية.



ويحصل الدارس على شهادة معتمدة من جامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.