"فتح" تطالب الدول العربية بمقاطعة مؤتمر المنامة

دعت منظمة التحرير الفلسطينية "فتح"، الدول العربية التي قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الولايات المتحدة بالتعاون مع البحرين في المنامة إلى مراجعة موقفها.



وأوضحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرفي بيان مساء اليوم الأحد، بعد اجتماع لها في مدينة رام الله أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر، هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي.



وأكد البيان أن التطبيق السياسي للخطة بدأ من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.



وجددت منظمة التحرير معارضتها لعقد المؤتمر، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة بالمؤتمر، إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة فيه.



وشددت المنظمة على أنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.



وطالبت منظمة التحرير جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، إلى إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة القدس) 2018، قمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل.



وعبرت المنظمة عن خطورة محاولة إدماج دولة الاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا وسياسيا وأمنيا في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللاشرعي لأراضٍ عربية وفلسطينية.