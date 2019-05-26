القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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الأحد 26/مايو/2019 - 07:14 م

ضبط 12 سيارة ودراجة بخارية متروكة بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2644353

تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد جميع المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن رصد 12 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 6 سيارات تم تسليمها لملاكها و4 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 2 دراجة بخارية بدون تراخيص ولوحات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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