القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
رياضة
الأحد 26/مايو/2019 - 09:16 م

رمضان يقترب من البقاء فى الأهلى.. والغزال يرفع راية العصيان

رمضان يقترب من البقاء
محمد الدكر
dostor.org/2644345

جلسة بين الخطيب وعبدالحفيظ لحسم المعسكر الخارجى.. واستقرار على عودة عمار والجزار

يعقد محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، اليوم، من أجل الترتيب لمعسكر الفريق الخارجى، استعدادًا للموسم الجديد، وتجرى المفاضلة بين هولندا وألمانيا وسويسرا.
ويناقش «الخطيب» مع «عبدالحفيظ» الهيكل الأساسى لقائمة الموسم الجديد، بعد الانتهاء من دراسة تقرير الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى، الذى طلب التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر ومدافع ولاعب وسط مدافع وظهير أيسر.
ويحسم «بيبو» مع مدير الكرة مصير اللاعبين الذين طلب «لاسارتى» إعارتهم، وهم: عمرو جمال وأحمد حمودى وإسلام محارب وأحمد الشيخ وأحمد علاء وعلى لطفى ومحمد نجيب، الذى اقترب من إعلان اعتزاله نهاية الموسم.
وكشف مصدر عن أن إدارة الكرة اتفقت على استعادة عمار حمدى ومحمود الجزار المعارين فى الصيف، نظرًا لحاجة الفريق إلى جهودهما، مع استمرار باقى المعارين مع أنديتهم مثل أكرم توفيق وأحمد حمدى وأحمد ياسر ريان وإسلام جابر.
واقترب رمضان صبحى، لاعب الأهلى المعار من هيدرسفيلد الإنجليزى، من البقاء لمدة موسم آخر مع النادى الأحمر، مقابل 700 ألف جنيه إسترلينى، وذلك بعد الجلسة التى عقدها «الخطيب» مع «لاسارتى» واللاعب لحسم الموقف النهائى لضمه.
وطلب «بيبو» من أمير توفيق، مدير التعاقدات، التواصل مع نادر شوقى، وكيل اللاعب، من أجل الدخول فى مفاوضات مع إدارة هيدرسفيلد، لتجديد الإعارة وحسم مسألة الشراء حال دعم رجال الأعمال.
ويواصل عمرو جمال، مهاجم الفريق، الضغط على إدارة النادى للرحيل مجانًا والتهديد بالانتقال إلى الزمالك فى الصيف بعد استمرار تجاهل مشاركته فى المباريات.
وأرسل اللاعب تهديدات غير مباشرة، من خلال تسريبات إلى مدير الكرة، حول جلوسه مع أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الزمالك، والاتفاق على انتقاله للأبيض مجانا، من أجل المشاركة رغم تمديد عقده مع الأهلى حتى 2022.
ويطير سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الأهلى، لألمانيا بعد عيد الفطر لاستكمال عملية التأهيل الخاصة بهما والوقوف على نتائج البرنامج العلاجى.
ويستعين «نيدفيد» بعكازين حاليًا ليتمكن من الحركة بعد إجراء جراحة فى غضروف الركبة، فيما يستكمل «سمير» برنامجه التأهيلى بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى الخلفى.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

منذ أقل من شهر

صلاح يظهر مع زوجته في مباراة ليفربول وبرشلونة (فيديو)

الآن

غدًا.. اجتماع موسع فى «الغرف التجارية» لتفعيل «الحزام والطريق»

«الصناعة»: خطة لإنشاء 5000 مصنع وتوظيف 150 ألف عامل

"watch it": تصدينا لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري

شيخ الأزهر: القوامة ليست ولاية مطلقة للزوج على كل ما تمتلكه الزوجة

ads
ads
الأكثر قراءة

بث مباشر.. الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

ألبومات الصور

بالصور.. توزيع 4 آلاف قطعة ملابس لغير القادرين بالشرقية

"إسماعيل طه": كفر الشيخ أول محافظة يطبق فيها ميكنة المتغيرات المكانية

بالصور.. جنازة عسكرية لوكيل إدارة المرور بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ يشهد الدورة التدريبية لتحصيل الإيرادات والمتأخرات

رياضة

رمضان يقترب من البقاء فى الأهلى.. والغزال يرفع راية العصيان

رئيس الشركة المنفذة لـ«تذكرتي»: توفير «تذاكر ديليفرى» عبر البريد

التشكيل.. تغييرات بالجملة في صفوف الزمالك وأحداد يقود الهجوم أمام نهضة

نجم الساعة

24 طالبا يحصلون على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

بث مباشر.. الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

تفاصيل إنهاء أزمة رئيس الزمالك مع الكاف واعتذاره لأحمد أحمد

إيقاف بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" عن العمل الإعلامى

شهود يروون تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها في الهرم

الرئيس نيوز

وزير الكهرباء لـ"الرئيس نيوز": تلقيت 1000 شكوى من انقطاع التيار.. والصعيد "مظلوم"

خبير سوداني لـ"الرئيس نيوز": كان لابد لـ"البرهان" أن يزور مصر أولا

خاص: نهاية "يونيو" آخر موعد لتلقى طلبات إعفاء السكن من "الضريبة العقارية"

بالصور.. آخر ظهور لجمال مبارك وأسرته على مركب نيلي

3 دول تشارك في "مؤتمر البحرين".. ومفكر فلسطيني: عرضوا "مليارات الدولارات"

كشكول

رئيس جامعة بني سويف: اعتماد كتيب منتدى كلية العلاج الطبيعي

إنشاء برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية بعلوم بني سويف

لأول مرة بجامعة سوهاج.. إنشاء مركز لتعليم الحرف اليدوية

رئيس جامعة سوهاج: آليات متنوعة لحل مشكلات صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

الليلة.. الدور قبل النهائي لكأس الشهيد عمار بجامعة سوهاج

الأمصار

تقرير: سرقة أسرار أهم القاذفات النووية الروسية في عبوة شاي

الوداد والاتحاد المغربي يحتجان على الحكم جهاد جريشة

قتلى ومفقودون من الجيش في كمين لـ"بوكو حرام" بنيجيريا

التجمع اليميني يتقدم على حزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

"إيلون ماسك" مدير "تسلا" الأعلى أجرا في الولايات المتحدة

السلطات الإيرانية تعتقل ممارسي رياضة "اليوجا" بحجة "الاختلاط"

أدوية حساسية الأنف تحد من القدرة على القيادة

الصحة

وصفات من البابايا لإزالة شعر الوجه

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎