القاهرة : الأحد 26 مايو 2019
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الأحد 26/مايو/2019 - 06:41 م

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Zamalek VS Renaissance Berkane ) يلا شوت

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Zamalek VS Renaissance Berkane ) يلا شوت

مشاهدة مباراة الزمالك
مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
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كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر  (Zamalek  VS Renaissance Berkane ) يلا شوت

يقدم الدستور مباريات خدمة مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم الاحد 26-5-2019 كورة اونلاين يوتيوب بدون تقطيع HD الان على ملعب برج العرب في نهائي الكونفدرالية.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر  (Zamalek  VS Renaissance Berkane ) يلا شوت

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي علي حساب الوداد المغربي.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر  (Zamalek  VS Renaissance Berkane ) يلا شوت

كما يحاول فريق نهضة بركان الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها علي الزمالك بنتيجة هدف دون رد للوصول لـ أول بطولة أفريقية في تاريخه منذ ان تأسس عام 1938 والبطولة الثانية بعد تحقيق لقب كأس العرش المغربي عام 2018 .

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر  (Zamalek  VS Renaissance Berkane ) يلا شوت

مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي تشهد حضور 70 ألفا من جماهير القلعة البيضاء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر  (Zamalek  VS Renaissance Berkane ) يلا شوت

 

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