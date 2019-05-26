تُجرى الان.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان بث مباشر اليوم في الكوفدرالية الافريقية يلا شوت - كورة ستار





يواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي على ملعب برج العرب في الاسكندرية اليوم 26-5-2019، في نهائي ناري من بطولة الكونفدرالية الافريقية لتحديد البطل.





وانتهت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة بركان بنتيجة 1-0 ، ينزل أرض برج العرب ويلعب علي الخطة الدفاعية ليكون ضامنآ من الفوز بالبطولة ، أما عن الفارس الأبيض يدخل المباراة بخطة هجومية بحته ، ليكون بطلآ للكونفدرالية لأول مرة ، وهذه المباراة تدفعه للهجوم واحراز الأهداف خصوصآ ان المباراة على أرضه ووسط جماهيره وعشاق نادى المختلط.





تُجرى الان.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان بث مباشر اليوم في الكوفدرالية الافريقية يلا شوت - كورة ستار



تنطلق المواجهة بين فريقي الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1، بتعليق كلا من علي محمد علي المعلق المصري علي الصوتية الأولي، والمعلق المغربي جواد بده علي الصوتية الثانية.





تُجرى الان.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان بث مباشر اليوم في الكوفدرالية الافريقية يلا شوت - كورة ستار



ويقدم الدستور رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر في لقاء اليوم الأحد 26 / مايو / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.





تُجرى الان.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان بث مباشر اليوم في الكوفدرالية الافريقية يلا شوت - كورة ستار



ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك ونهضة بركان مباشر، علي رابط بث مباشر الاسطورة مباراة الزمالك ونهضة بركان، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة تعليق أسفل المقال وسيتم الرد فوراً.





تُجرى الان.. مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان بث مباشر اليوم في الكوفدرالية الافريقية يلا شوت - كورة ستار





