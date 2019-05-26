المؤبد لعاطلين بتهمة جلب وترويج مخدر الهيروين فى السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة بالسلام.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات بتكوين "عيد.م" 43 سنة تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جلب وتجارة المواد المخدرة من المحافظات إلى داخل محافظة القاهرة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لتوزيع تجارته غير المشروعة، وبتكثيف التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.



وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من محافظة القليوبية، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت "600 جرام"، مستقلا دراجة بخارية ملكه وبرفقة أحد أفراد التشكيل العصابى، فتم اقتيادهما إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى أحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.