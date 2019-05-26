المجلس العسكري السوداني ينفي التوصل لاتفاق نهائي مع المعارضة

نفى الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، اتصال المجلس بقوى الحرية والتغيير المعارضة، كما أنه لم يدعُ إلى استئناف التفاوض معهم.



وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي في تصريحات مساء اليوم الأحد، أن المجلس لم يتفق على مقترح (٥+٥) والرئاسة الدورية بين العسكر والمدني، وفق قناة "العربية".



وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات، وعلى رأسهم قوى الحرية والتغير بسبب الخلاف بشأن الأغلبية في مجلس السيادة المقترح لإدارة المرحلة الانتقالية التي تريدها قوى الحرية والتغيير أغلبية مدنية، فيما يرفض المجلس هذا المقترح.



وأعلن مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة القومي السوداني، في وقت سابق اليوم برئاسة الصادق المهدي، رفض الإضراب المعلن من قبل بعض جهات المعارضة؛ بسبب تعنت المفاوضات بين المجلس والمعارضة.